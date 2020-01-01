أخبار إنتر | خطة بديلة لرحيل لاوتارو وهل يعود إيكاردي؟

ما هو جديد النيراتزوري؟

قائمة طويلة من الراحلين وأخرى للوافدين في أخبار إنتر ميلان للرابع من إبريل عام 2020.

بيع المعارين لتمويل ميركاتو الصيف

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يتطلع نادي إنتر ميلان لبيع الرباعي المعار ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان وجواو ماريو وفالنتينو لازارو لتمويل صفقات الصيف المقبلة.

حسب لاجزيتا ديلو سبورت، فإن كونتي لا يرغب في استمرار الرباعي مع الفريق ومن المنتظر أن يحصل إنتر على 130 مليون يورو مقابل بيعهم.

قائمة تعاقدات قوية

يستعد إنتر ميلان لدخول سوق الانتقالات الصيف المقبل بقوة لمواصلة المنافسة على البطولات.

لاجازيتا ديلو سبورت تحدثت عن قائمة قوية للنيرازوري ضمت إيمرسون بالميري وفريدريكو كييزا ويان فيرتونخين وكورينتن توليسو وجايتانو كاستروفيلي.

محاولات إنتر ميلان لضم مهاجم جديد ستكون متوقفة على مستقبل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في ظل اهتمام كبير من برشلونة ومانشستر سيتي بالتعاقد معه.

مستقبل سانشيز مبهم

لم يتضح بعد موقف إنتر ميلان من التعاقد بشكل دائم مع أليكسيس سانشيز المعار من مانشستر يونايتد.

اللاعب الذي تعرض لإصابة طويلة مع نهاية العام الماضي قد يجد صعوبة في إيجاد نادٍ جديد الصيف المقبل.

لا يبدو إنتر ميلان مستعدًا لدفع راتب 12 مليون يورو الذي يتقاضاه سانشيز مع مانشستر يونايتد الذي لا يضع اللاعب ضمن حساباته في الموسم الجديد.

هل يعود إيكاردي؟



تقارير صحفية فرنسية أشارت إلى عودة إيكاردي لإنتر ميلان الصيف المقبل في ظل عدم رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

لم تتضح الأمور بعد بخصوص تصرف باريس سان جيرمان النهائي ولكن حال عدم تعديل موعد انتهاء العقود من الاتحاد الدولي فقد لا يشارك إيكاردي مع باريس من جديد