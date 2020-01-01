أخبار إنتر اليوم | رعب حكيمي والكوارث تنهال قبل لقاء ريال مدريد

تعرف على أهم أخبار إنتر ليوم الجمعة الموافق الـ 13 من نوفمبر.

الفوز على مونزا وديًا بالإضافة لإصابة بروزوفيتش بفيروس كورونا وخروج أشرف حكيمي مصابًا من لقاء منتخب المغرب ضد إفريقيا الوسطى ضمن أهم أخبار إنتر ليوم الجمعة الموافق الـ 13 من نوفمبر.

إنتر يفوز على مونزا وديًا

حقق فريق إنتر الفوز اليوم على نظيره مونزا وديًا بهدف نظيف في مواجهة شارك فيها الغائبين عن المشاركات الدولية.

اللقاء شهد مشاركة عدد كبير من نجوم إنتر الذين لم يسافروا لمنتخبات بلادهم وعلى رأسهم أشلي يونج ورادجيا ناينجولان بالإضافة لمجموعة من الشباب.

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بروزوفيتش يصاب بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن إصابة لاعب إنتر مارسيلو بروزوفيتش بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب بلاده.

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اللاعب قد يغيب عن مواجهة إنتر أمام ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.

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رعب أشرف حكيمي

تعرض اللاعب المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر للإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب إفريقيا الوسطى.

جاء هذا بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني وتم إخراج اللاعب من الملعب، لكن التقارير الأولية تقول أنها مجرد كدمة.

ماروتا: الرعاة بدأوا الهروب

بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر أكد في تصريحات صحفية أن تعويض الخسائر المادية التي تلت فيروس كورونا يعد في منتهى الصعوبة.

وقال ماروتا: "انخفض حجم المبيعات بشكل كبير وعوائد الملاعب اختفت تمامًا، والرعاة بدأوا في الهروب".