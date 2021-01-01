أخبار إنتر اليوم | حقيقة بيع النادي وخطة روما

ما هو جديد النيراتزوري؟

حقيقة بيع النادي وخطة لقاء روما ضمن أخبار إنتر اليوم، 9 يناير 2021.

تبديلان في التشكيل الأساسي أمام روما

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن إجراء أنطونيو كونتي تبديلان في خطته التي سيلعب بها أمام روما الأحد بالدوري.

ويتوقع أن يشارك أرتورو فيدال أساسياً وكذلك ماتيو دارميان يسار الدفاع بدلاً من روبرتو جاليارديني وأشلي يونج.

المزيد من الفرق

وأكدت الصحف أن بالإضافة للتغييرين سيعود روميلو لوكاكو أساسياً كذلك بعد جلوسه احتياطياً في الخسارة من سامبدوريا.

نفي لحقيقة بيع إنتر

"لاجازيتا" ناقشت شائعات بيع شركة "سونينج" المالكة لإنتر للنادي، وأكدت أن الصينيين يبحثون فقط عن مستثمر يضخ الأموال عبر شراء حصة صغيرة.

وأضاف التقرير أن "سونينج" تقيم قيمة إنتر في حدود مليار يورو، وأن فقط في حال وصول عرض يقارب هذا المبلغ قد توافق الشركة على البيع.

بينيفينتو يقترب من بينامونتي

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن بينيفينتو هو الأقرب لضم أندريا بينامونتي من صفوف إنتر خلال ميركاتو يناير.

وأضاف التقرير أن العمل الآن على سعر اللاعب، إذ يطلب إنتر 18 مليون يورو ويعرض بينيفينتو 14 مليوناً.

لا وجود لاهتمام بضم كايسيدو

خرجت تقارير تؤكد أن إنتر سيعرض سبعة ملايين من أجل ضم فيليبي كايسيدو من لاتسيو في انتقالات يناير.

"كورييري" أكدت أن لا صحة لتلك التقارير وعدم وجود أي تأكيد لها من معسكر النيراتزوري أوبيانكوشيليستي.