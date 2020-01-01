أخبار إنتر اليوم | الاهتمام بسواريز وثقة زهانج في كونتي

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 24 من أغسطس 2020.

تأجيل الصفقات والاهتمام بلويس سواريز وثقة زهانج في أنطونيو كونتي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 24 من أغسطس 2020.

إنتر يؤجل الصفقات لما بعد البيع

نادي إنتر قرر تأجيل فكرة الحصول على خدمات أي لاعب في الوقت الحالي بعد أن يحسم صفقتي ساندرو تونالي وماراش كومبولا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يسعى لبدء البيع أولًا للحصول على الأموال قبل الدخول في صفقات جديدة.

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زهانج يجدد الثقة في كونتي

قرر ستيفن زهانج رئيس نادي إنتر قرر تجديد الثقة في المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني للفريق عقب الخسارة في نهائي الدوري الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن زهانج يرى في كونتي المدرب المناسب لقيادة مشروع إنتر في السنوات المقبلة.

أزمة كونتي لا تؤثر على تونالي

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن تصريحات المدرب أنطونيو كونتي الأخيرة ضد الإدارة لن تؤثر على مستقبل المفاوضات من أجل ضم ساندرو تونالي من بريشيا.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو"، والذي أكد أن الإدارة ستستمر في التفاوض من أجل ضم اللاعب بغض النظر عن اسم المدير الفني في الموسم المقبل.

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سواريز مطلوب في إنتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة إنتر في الحصول على خدمات الأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر فرانسيس أجيلار الصحفي في صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث أكد أن النادي يراه كأحد خيارات تعويض رحيل لاوتارو مارتينيز.