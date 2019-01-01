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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحمد موسى يقود النصر أمام الفيحاء

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أحمد موسى
أكدت جاهزية موسى لقيادة فريقه في المباراة التي يخوضها غداً أمام نادي الفيحاء
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير نادي النصر السعودي عودة اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى لقيادة هجوم الفريق من جديد.

التقارير المقربة من النادي أكدت جاهزية موسى لقيادة فريقه في المباراة التي يخوضها غداً أمام نادي الفيحاء.

موسى شارك في تدريبات فريقه أمس، ضمن تحضيرات الفريق الأصفر للقاء الفيحاء غدًا، ضمن الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت تقارير مقربة من النادي أم المدير الفني للعالمي روي فيتوريا، ركز بشكل واضح مع موسى في التدريبات.

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ومن المتوقع أن يتم الدفع بموسى في المباراة أساسيًّا أمام الفيحاء بدلًا من المغربي نور الدين أمرابط، الغائب عن المباراة بداعي الإيقاف.

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يُذكر أن احمد موسى قد غاب عن الفريق النصراوي طوال الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة وكذلك لسفره إلى نيجيريا بسبب وفاة والدته.

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