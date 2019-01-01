أحمد مصطفى يوضح تفاصيل أزمة مباراة أبها واتحاد جدة

أحمد مصطفى يتحدث عن أزمته في لقاء أبها واتحاد جدة

أكد أحمد مصطفى لاعب أبها السعودي على صحة موقفه في المشاركة أمام اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان اتحاد جدة قد قدم شكوى ضد أبها، بعد مباراتهم التي انتهت بفوز أبها بهدفين مقابل هدف، حيث يطالب العميد بنقاط المباراة بسبب مشاركة اللاعب أحمد مصطفى.

وقال أحمد مصطفى في تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، إن موقفه سليم تمامًا خاصًة وأنه قدم الأوراق اللازمة للاتحاد السعودي.

وأضاف: "أنا ولدت في السعودية، ولذلك تم قيدي كلاعب محلي، وقدمت أوراق تفيد بعدم لعبي لمنتخب مصر الأول وهو يعطي لي الحق في المشاركة كلاعب محلي مع أبها".

وتابع مصطفى: "موقفي سليم، وليس هناك داع للشكوى تمامًا، والثلاثة النقاط من حق أبها بعد الفوز بالمباراة".

ويمر اتحاد جدة بفترة تراجع كبيرة، ونتائج سلبية حيث رحل سييرا بسبب هذه النتائج وبعدها جاء محمد العبدالي كمدرب مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.