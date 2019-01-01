النتائج المباشرة
كأس آسيا

أحمد خليل: أهدرنا الكثير من الفرص.. والقادم أصعب

التعليقات()
مهاجم منتخب الإمارات أحمد خليل يتحدث بعد قيادة منتخب بلاده لربع نهائي كأس أمم آسيا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب أحمد خليل مهاجم منتخب الإمارات عن سعادته بصعود الفريق لربع نهائي كأس أمم آسيا، التي تقام على الأراضي الإماراتية في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

أحمد خليل أحرز هدف الفوز للأبيض من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، في شباك منتخب فيرغيزستان في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ 16 وانتهت لصالح أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدفين.

كأس آسيا 2019| الإمارات أول العرب في ربع النهائي

اختيارات المحررين

صاحب هدف الانتصار تحدث بعد المباراة وقال: "أهدرنا العديد من الفرص، وهذا ما صعب علينا المباراة، لقد صعبناها على أنفسنا ولكن هذه هي كرة القدم".

كما أضاف أحمد خليل: "أوجه الشكر لأخواني اللاعبين والجهاز الفني، هذا الفوز مهم بالنسبة لنا، علينا الآن أن نفكر في القادم، لأن المرحلة المقبلة ستكون أصعب".

يذكر أن منتخب الإمارات سيقابل منتخب أستراليا حامل اللقب، في ربع نهائي البطولة.

.

الموضوع التالي:
توتنهام يرغب في ضم نجم ليفربول السابق
الموضوع التالي:
إيمري كان: يوفنتوس يستطيع التحسن كثيرًا
الموضوع التالي:
مهاجم آرسنال السابق يُعلق على أنباء انتقاله لبرشلونة
الموضوع التالي:
ديباي يسخر من جمهور سانت اتيان بعد لافتتهم ضده
الموضوع التالي:
شاهد ما الذي فعله خالد عيسى بعد التأهل لربع نهائي كأس آسيا؟
إغلاق