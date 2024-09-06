"غاضب من حسام حسن ورفض المشاركة" .. كواليس أزمة أحمد حجازي المثيرة للجدل مع منتخب مصر

أحمد حجازي يثير الجدل بـ"تصرفه"..

أثار النجم الدولي أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم السعودي، الجدل في الشارع الرياضي المصري، خلال مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر، مساء يوم الجمعة.

منتخب مصر فاز على أرضه ووسط جماهيره، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على نظيره الرأس أخضري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وأظهرت الكاميرات حجازي؛ وهو منفعلًا بشدة على "دكة البدلاء"، خلال مجريات الشوط الثاني من عمر المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في العاصمة المصرية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. قال مصدر بمنتخب مصر لموقع "يلا كورة"، أن حجازي كان غاضبًا من تواجده على مقاعد البدلاء، وعدم الدفع به بصفة أساسية؛ رغم غياب محمد عبدالمنعم.

المصدر أشار إلى أن نجم نيوم الحالي ونادي الاتحاد السعودي سابقًا، أندهش من اعتماد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على متوسط الميدان حمدي فتحي، في مركز قلب الدفاع؛ لتعويض عبدالمنعم، وعدم الاستعانة به في التشكيل الأساسي.

وكشف المصدر عن أن أحمد حجازي رفض المشاركة بدلًا من رامي ربيعة، الذي تعرض للإصابة في الشوط الثاني؛ ليضطر حسام حسن للدفع بأحمد رمضان بيكهام، في النهاية.