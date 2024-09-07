أحمد حجازي يخرج عن صمته .. حقيقة اشتباكه مع مدرب مصر ورفض اللعب أمام الرأس الأخضر!

حجازي يكشف الحقيقة..

كشف الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الكرة بنادي نيوم، عن كواليس أزمته مع المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، واستبعاده من معسكر الفراعنة، بعد تقارير اشتباكه مع المدرب، خلال مباراة كاب فيردي.

ورصدت عدسات مباراة مصر وكاب فيردي، التي انتهت بفوز رفاق محمد صلاح بثلاثية نظيفة، أحمد حجازي من مقاعد البدلاء وهو يدخل في مشادة كلامية مع المدرب حسام حسن، والذي دفع بلاعب الوسط حمدي فتحي في مركز المدافع، رغم وجود حجازي.

ونشر حجازي رسالة، حول تفاصيل ما حدث في مباراة كاب فيردي، قائلًا "لم أعتذر عن معسكر المنتخب، تم استبعادي من المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم، وللرد على موقف مباراة أمس، لم أعتذر أيضًا على المشاركة، والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني، وعلى مرأى ومسمع من الجميع".

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وأضاف "وعلى مدار 13 سنة في المنتخب ولعب 100 مباراة دولية، لم يصدر مني تصرف سلبي ودائمًا مصلحة المنتخب أهم من أي شيء بالنسبة لي. وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".

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وذكرت تقارير خلال الساعات الماضية، أن أحمد حجازي رفض المشاركة في المباراة، بدلًا من رامي ربيعة، والذي تعرض للإصابة في الشوط الثاني، ليضطر المدرب حسام حسن، للدفع باللاعب أحمد رمضان (بيكهام) بديلًا له.

وانتقل أحمد حجازي إلى صفوف نيوم، بدوري يلو للدرجة الأولى، بعقد لمدة موسمين، حتى صيف 2026، قادمًا من الاتحاد، بعد 4 سنوات قضاها في صفوف العميد، قاد خلالها الفريق للتتويج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي.