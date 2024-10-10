"لم يلعب أي مباراة في الدوري" .. أسطورة السعودية يحفز أحمد الكسار وهجوم ضد مانشيني لعدم اختيار "الثنائي المتألق"

أحمد الكسار يقترب من حراسة مرمى السعودية أمام اليابان..

أصبح أحمد الكسار، حارس مرمى فريق الكرة بنادي القادسية، هو الأقرب لحراسة عرين المنتخب السعودي، في مواجهة اليابان "القوية"، والتي تقام مساء اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد اعتمد على خدمات أحمد الكسار، في 4 مباريات، حيث قاد مرمى الأخضر في بطولة كأس آسيا 2023، في مباراتي سلطنة عمان وقيرغيزستان بدور المجموعات، ومواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16، كما شارك في مواجهة السعودية والأردن، في ختام الدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي انتهت بخسارة الأخضر بنتيجة (1-2).

وفي هذا السياق، وجه صالح المطلق، نجم السعودية السابق، رسالة دفاعية عن اختيار أحمد الكسار "المتوقع" لمباراة اليابان، رغم عدم خوضه أي مباراة مع القادسية هذا الموسم، في ظل اعتماد بنو قادس على الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، قائلًا إنه أمر غريب أن يلعب الكسار أولى مباراة دولية بعمر 32 عامًا، ولكن انضمامه حاليًا، يعد فرصة له، كي يستغلها، في ظل عدم وجود منافسين، ومستويات الحراس الحاليين ليست مثل النجوم السابقين، مؤكدًا أن الكسار لعب مباراة أسطورية أمام كوريا الجنوبية، في ثمن نهائي كأس آسيا، على حد وصفه. رغم خروج الأخضر من البطولة بركلات الترجيح.

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وأضاف المطلق "هناك لاعب موهوب وآخر "مصنوع"، وأنا أرى أن الكسار من النوع الثاني، وهو أفضل؛ لأنه يجتهد على نفسه ويملك الكثير من التحديات، وهو شارك في البناء، ولكنه (بعيد عن الفورمة) لأنه يحتاج للعب في الدوري، حتى تكون ردة فعله موجودة، إلا أنه يقبل التحدي، ويرضى أن يكون احتياطيًا، وعدم يستعان به يكون جاهزًا، فهو لديه إعداد شخصي، وضمن الجدول الأسبوعي، يفترض أن هناك أكثر من 70 دقيقة، تشمل مران خاصًا من المدرب للحارس من أجل تشجيع نفسه، وأن يقفز فوق الظروف".

وكان مانشيني قد صرّح بأن المنتخب السعودي يعاني من أزمة حراس، في ظل عدم مشاركة اللاعبين في الدوري بشكل متواصل، وهناك حراس ليسوا أساسيين مع فرقهم، ولا يوجد حارس سعودي يلعب باستمرار مع ناديه.

في المقابل، وجه الناقد أحمد علام، عبر برنامج "رياضة سكوب"، رسالة هجومية ضد مانشيني، قائلًا إنه يجب اختيار حراس المنتخب بدقة، وأعذار المدرب الإيطالي وهمية بعدم استدعاء حارسي الرائد والأهلي، مشاري سنيور وعبد الرحمن الصانبي، رغم اتفاقه مع وجود مشكلة حقيقية باتجاه معظم الأندية للحراس الأجانب، ورغم تألق سنيور الذي يعتمد عليه الرائد بشكل أساسي، إلا أنه لا يزال صغير السن، ومباراة اليابان تحتاج إلى حارس صاحب خبرة.

ويحتل المنتخب السعودي وصافة المجموعة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط، بينما تتزعم اليابان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة مع مرور أولى جولتين.