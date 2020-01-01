فيديو | عكس التيار .. أحمد الفريدي يتحدث بإيجابية عن إصابته بفيروس كورونا

لاعب مليلة الإسباني تحدث لعشاقه

كشف أحمد الفريدي لاعب مليلة الإسباني كواليس إصابته وتعافيه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في سناب شات وتويتر.

وأوضح لاعب الهلال والاتحاد والنصر السابق أنه تعرض للإصابة بالفيروس القاتل في الرياض خلال شهر رمضان الماضي، وقد علم بإصابته بعد ظهور عدة أعراض عليه يوم 22 رمضان أبرزها ارتفاع درجة الحرارة وصداع في الرأس وآلام في الجسد.

وأوضح الفريدي أنه عزل نفسه فورًا في منزله وتواصل مع المسؤولين الذين نصحوه بتناول بعض الأدوية مثل فيتامين سي وخافض الحرارة، وأضاف أن تلك الأعراض بدأت في الزوال بعد 3-5 أيام.

وقال الفريدي أنه تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة تعرض العائلة جميعًا للإصابة بفيروس كورونا لكن بشكل طفيف، وقد تم نقلهم بعد 5 أيام إلى أحد فنادق الحجر الصحي لمدة 11 يوم تقريبًا حتى تم تعافوا تمامًا.

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وأشار لاعب المنتخب السعودي السابق إلى أن عدم الاختلاط وعزل أفراد العائلة سريعًا ساعد في تجنب أن تكون الإصابة بالفيروس قوية وساعد كثيرًا في سرعة وسهولة التعافي.

وتحدث اللاعب الذي وقع لفريق مليلة الإسباني في فبراير الماضي بإيجابية كبيرة عن تلك الأزمة ليُخالف جل من تعرضوا لها، إذ أوضح أن الأعراض كانت طفيفة ويُمكن التعامل معها وأن أطفاله لم يتعرضوا لأعراض قوية.

وأكد الفريدي لعشاقه أنه كان يتبع التعليمات والإجراءات الوقائية لكنه رغم ذلك أصيب بالفيروس، واصفًا ذلك بأنه ابتلاء من الله يتطلب الصبر والتعامل معه بإيجابية وبحالة نفسية جيدة لأن ذلك ضروري جدًا في عملية العلاج والتعافي التام.