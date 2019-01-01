أحمد الصائغ يكشف حجم انفاق منصور بن مشعل على الأهلي

شهدت الفترة الماضية أزمة كبرى بين بن مشعل والصائغ

ماجد جزر

كشف أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي السعودي حقيقة الأرقام التي أنفقها النادي خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي تصريحات تلفزيونية قال الصائغ أن قيمة صفقات النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي وصلت إلى 200 مليون ريال، وحجم دعم الأمير منصور بن مشعل، المشرف على فريق الكرة.

الصائغ أضاف في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" أن منصور بن مشعل، لم يقدم دعمًا ماليًا للأهلي، سوى 20 مليون ريال.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبرى بين بن مشعل والصائغ، بعد هزيمة الأهلي أمام الوحدة، في الدوري السعودي للمحترفين، وإقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، من القيادة الفنية للفريق الأول.

وكان منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة، قد أطلق تصريحات قوية ضد رئيس النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأضاف مشعل: "الصائغ أكد أنه سيجلب عقود رعاية بشكل كبير وعالية القيمة للفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يحدث، ويقوم باصطحاب اللاعبين للسهر وتناول العشاء في أوقات متأخرة".