عاجل | إيقاف أحمد الأحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 5 سنوات

قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن لاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة خمس سنوات بسبب سوء السلوك المالي.

وأصدر فيفا بيانًا أكد خلاله أن لجنة الأخلاقيات المستقلة به اتخذت هذا القرار بجانب تغريم الرئيس الملغاشي مبلغ 200 ألف فرنك سويسري.

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وأضاف أن أحمد أحمد أدين بالإخلال بواجب الولاء وتقديم الهدايا والمزايا وإساءة إدارة الأموال واستغلال منصبه كرئيس للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الفترة بين عامي 2017 و2019.

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وأوضح بيان فيفا كذلك أن التحقيق أثبت تورط أحمد أحمد في تنظيم وتمويل رحلات عمرة إلى مكة المكرمة وكذلك مشاركته في تعاملات الكاف مع إحدى شركات المعدات الرياضية.

وأتم البيان "بعد جلسة استماع مطولة وبناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، تم إدانة أحمد أحمد بانتهاك المواد 15و20 و25 من النسخة الحالية لمدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، ولذا تم عقابه بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم سواء الإدارية أو المالية أو أخرى على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، مع تغريمه مبلغ 200 ألف فرنك سويسري".

بهذا القرار، أصبح الرئيس الذي تولى منصبه في مارس 2017 بعد الإطاحة بعيسى حياتو خارج سباق الفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي خلال الانتخابات القادمة.