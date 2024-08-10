أحلامكم هي أحلامي.. خطاب عاطفي من مورينيو لجماهير فنربخشة

رسالة عاطفية من مورينيو لجمهور فريقه الجديد...

أرسل جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، رسالة إلى جماهير فريقه الجديد، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاءت رسالة المدرب البرتغالي، لجماهير فريقه على النحو التالي: "منذ أشهر عندما اجتمعت لأول مرة مع إدارة فنربخشة، حصلت على وصفًا تفصيلًا للنادي ومكانته، وهذه التفاصيل والقصة أثارت حماسي الشديد".

وتابع: "ومن أكثر ما لفت انتباهي في هذه القصة الفريدة، هي خطوات النادي في التعامل مع الأطفال في الموسمين الماضيين، عن طريق توفير منحًا تعليمية للطلاب المحتاجين في البلاد".

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وأضاف: "سأعيد ما قلته في مؤتمر تقديمي، أحلامكم هي أحلامي، أنا أيضًا اتضامن مع فنربخشة في دعم الأطفال، وسأشارك في حملة المنح التعليمية التي نفذها النادي خلال الموسمين الماضيين".

جدير بالذكر أن مورينيو، يستعد للظهور الأول الرسمي مع فنربخشة، مساء اليوم أمام أضنة ديمرسبور، في الجولة الأولى من الدوري التركي، على ملعب شكري سراج أوغلو.