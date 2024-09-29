"لم أحصل على كامل حقوقي" .. أبو جبل يفاجئ الجميع ويكشف سر تفضيل النصر عن الهلال والأهلي!

أبو جبل يكشف عن العروض التي تلقاها في دوري روشن..

وجه الدولي المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، تصريحًا مفاجئًا حول أزمته السابقة مع نادي النصر، مؤكدًا أنه لم يحصل على كامل حقوقه في القضية التي رفعها مسبقًا ضد النادي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وقررت إدارة النصر إنهاء أزمته مع أبو جبل بالتسوية؛ حيث حصل النادي على توقيع الحارس المصري، بعد تألقه مع المنتخب المصري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، فيما وجه الحارس اتهامًا للإدارة بأنها تراجعت عن ضمه، بعد اتجاهها نحو التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، الأمر الذي تطور إلى تقديم شكوى رسمية لدى (فيفا)، من أجل المطالبة بالحصول على قيمة العقد.

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وقال أبو جبل، عبر برنامج "الأول"، "لم آخذ كامل حقوقي، الفيفا يحكم للاعب بحسب نسبة تضرره (كم بالمئة)، وكذلك نسبة تضرر النادي؛ لأنني لم أذهب لأودي خدمتي، ولكني لم أمتنع وحدثت ظروف، كما أني ذهبت للعب في البنك الأهلي، وعقدي لمدة سنتين، فيتم الخصم من قيمة الضرر، ولكني والله لا أتذكر نسبة تضرري، فالأمور كلها لدى وكيلي نواف (المهدي)".

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وأضاف "تلقيت عروضًا أخرى غير النصر، ولكنها كانت عبر وسطاء، مثل الشباب والهلال، وكذلك الأهلي الذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى، ولكني فضلت النصر، لأنه بالنسبة لي كحارس مرمى، نادي كبير وله شعبية وجماهيرية، وفي ذلك الوقت، كنت أرى أن فرصي للعب معه كانت أفضل".

وكان الحارس المصري قد أعرب عن أمنيته باللعب في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه مرتبط عاطفيًا بجماهير النصر، والأمور طيبة بينهما، ليوجه الشكر إليهم على الدعم، وتمنياته لهم بالنجاح".