عاقبوا الجماهير بعدم اللعب.. نجوم بوخوم وأونيون برلين يعترضون بطريقتهم على مقذوفات عشاقهم!

اللاعبون اعترضوا على سلوك الجماهير...

شهدت مباراة بوخوم، وأونيون برلين، والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني، أعمال شغب من جماهير الفريقين، أدت إلى إصابة حارس الضيوف.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد بوخوم إلى النقطة الثالثة في المركز الأخير من ترتيب البوندسليجا، بينما وصل أونيون برلين إلى النقطة السابعة عشر في المركز الثاني عشر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي للمباراة تلقى حارس مرمى بوخوم، ضربة في رأسه بعدما ألقت الجماهير بعض المقذوفات، وارتطمت قداحة برأس الحارس.

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وأوقف حكم اللقاء اللعب لمدة تصل إلى 25 دقيقة، وبعد استئناف اللعب قرر اللاعبون، تمرير الكرة فقط في وسط الملعب دون محاولة تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعبين تجاذبوا أطراف الحديث في الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، في انتظار صافرة نهاية المواجهة.

جدير بالذكر أن نادي بوخوم، قد قرر تقديم احتجاجًا على نتيجة مباراة الليلة، إذ يعتقد الفريق الألماني، أنه كان يتعين على الحكم تعليق المباراة نتيجة أحداث الشغب.