أجيري يعلن مفاجآت في قائمة الفراعنة أبرزها استبعاد صلاح وضم محمود علاء

اختيارات جديدة لأجيري قبل مواجهتي النيجر ونيجيريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

وينطلق المعسكر يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وشهدت القائمة استبعاد بعض المحترفين لاراحتهم على رأسهم محمد صلاح و أحمد حجازي وأحمد المحمدي.

وضم أجيري لاعبين جدد على رأسهم محمود علاء هداف الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

1. عمرو السولية ( الأهلي ).

2. محمد أبو جبل ( سموحة ).

3. محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ).

4. عمر جابر ( بيراميدز ).

5. أحمد الشناوي ( بيراميدز ).

6. طارق حامد ( الزمالك ).

7. أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني ).

8. علي أحمد "غزال" ( فيرنس البرتغالي ).

9. محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركي ).

10. علي جبر ( بيراميدز ).

11. كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ).

12. عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ).

13. محمد هاني ( الأهلي ).

14. باهر المحمدي ( الإسماعيلي ).

15. صلاح محسن ( الأهلي ).

16. محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ).

17. أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ).

18. إسلام جابر ( الداخلية ).

19. محمود علاء ( الزمالك ).

20. عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

21. نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

22. عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ).

23. مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).

24. عبد الرحمن مجدي ( الاسماعيلي ).

25. احمد أبو الفتوح ( سموحة ).