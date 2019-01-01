أجيري متحدثًا بالعربية: "مفيش مشكلة".. وهذا تعليقي على أزمة وردة

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن الأزمة التي ضربت صفوف الفراعنة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال أجيري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "وردة جزء من المنتخب ولا نية لاستبعاده بعد ما انتشر مؤخرًا فهو لاعب جيد ويتبع تعليماتي جيدًا، وليس هناك أزمة داخل صفوفنا، وليس لدي ما أقوله في هذا الموضوع".

وأضاف: "الفريق جاهز الناحية الفنية جيدًا وليس لدينا أي مشاكل بدنية نهائيًا قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية، وحجازي لا يعاني من أي شيء سوى مشكلة أنفه وسيعالجها بارتداء قناع واق".

وتابع أجيري: "نسعى في الوقت الحالي لتحسين الأداء عن المباراة السابقة بعد غضب بعض الجماهير ولكن في البطولات الأداء يتدرج خطوة تلو الأخرى".

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وعن محمد صلاح، قال المدرب المكسيكي: "صلاح لديه قدرة كبيرة على تحويل مجرى اللعب، فهو حاول كثيرًا على المرمى أمام زيمبابوي، وبشكل عام سددنا 17 تسديدة على مرمى الخصم، والسنغال فقط هم من سجلوا رقمًا أكبر منا 20 تسديدة، نسعى أن نصل إلى 25 محاولة على المرمى، ولكن ليس هناك أزمة "مفيش مشكلة"".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كلًا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي والتي تقام مبارياتها في استاد القاهرة.