أجيري يعلن قائمة منتخب مصر.. عودة السعيد وتجاهل عبدالله جمعة وعواد

منتخب مصر يعلن قائمته استعدادًا لأمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة الأولية للفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وشهدت القائمة عودة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز لقائمة المنتخب بعد غياب لفترة كبيرة منذ تولي أجيري المهمة رسميًا عقب رحيل كوبر.

وضمت القائمة 4 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك و5 لاعبين من بيراميدز، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – أحمد الشناوي – محمد الشناوي – محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – أحمد أيمن منصور – باهر المحمدي – أحمد المحمدي – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد حجازي – علي غزال

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد سليمان – عبدالله السعيد – محمد النني – طارق حامد – عمرو وردة

الهجوم: محمد صلاح – أحمد علي كامل – مروان محسن – أحمد حسن كوكا – محمود حسن تريزيجيه