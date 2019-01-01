أجيري: صلاح لن يشارك أمام تنزانيا وقد يلعب لدقائق أمام غينيا

صلاح لن يظهر في الودية الأولى للفراعنة قبل الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خافيير أجيري المدير الفني، للمنتخب المصري أن محمد صلاح لن يشارك في مباراة الفراعنة الودية أمام تنزانيا، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية مساء اليوم أمام تنزانيا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة استعداداً للبطولة الأفريقية.

وقال أجيري في تصريحات صحفية: "صلاح لن يشارك في مباراة الليلة بكل تأكيد، وربما يشارك في المباراة الودية الثانية أمام غينيا في بعض الدقائق".

وواصل: "صلاح عاد للتو من إجازة امتدت إلى سبع أيام، ولكنه لاعب محترف، متحمس للعب ولكنه لن يلعب الليلة".

وحقق محمد صلاح بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول، مطلع الشهر الجاري، وذهب بعدها في إجازة قبل أن ينضم إلى معسكر الفراعنة بالأمس.

المنتخب الوطني أقام احتفالية بمناسبة فوز محمد صلاح مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وأيضًا بقائد الفراعنة أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. 🎂



(@EFA :📸) pic.twitter.com/8mcYIg8I14 — جول مصر (@goaleg) June 12, 2019

وسيلعب الفراعنة يوم الأحد القادم، في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة 21 يونيو القادم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلاً من زيمبابوي وأوغندا بالإضافة إلى جمهورية الكونغو، ومن المنتظر أن تكون مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي.