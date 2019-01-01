أجيري: تفاجأت من مستوى أوغندا وكنا بحاجة لمزيد من الثقة

المدير الفني للمنتخب المصري يشيد بأداء المنتخب الأوغندي

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، أنه تفاجئ من مستوى منتخب اوغندا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

وحقق المنتخب المصري، الفوز بهدفين دون رد في المباراة، التي استضافها استاد القاهرة بتوقيع كلاً من محمد صلاح وأحمد المحمدي.

وقال أجيري في تصريحات عقبت اللقاء: "تفاجأت من مستوى أوغندا القوى خصوصاً الشوط الأول، سيطروا عليه بالكامل، لقد ضغطونا في كثير من الأوقات".

وواصل: "نجحنا في تسجيل الهدف الأول الذي فتح لنا الطريق، حققنا ثلاث نقاط مهمة، لقد تصدرنا المجموعة بدون أن نستقبل أي هدف، بداية رائعة".

3 مواجهات = 3 انتصارات✅

🛑 المنتخب المصري يتصدّر مجموعته في كأس الأمم الإفريقية 👏

⏬ إليكم ترتيب المجموعة#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Gy1n7pJUyZ — جول مصر (@goaleg) June 30, 2019

وتابع: "أعتقد أن الفريق كان يحتاج إلى المزيد من الثقة، وهذا ظهر في الشوط الثاني عندما قمنا بتغيير طريقة اللعب، أنا فخور بلاعبي الفريق، لقد حققوا المطلوب في هذه المرحلة".

ويتصدر المنتخب المصري، المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على زيمبابوي بهدف دون رد، ثم فوزين على كلاً من الكونغو وأوغندا بهدفين في كل مباراة.