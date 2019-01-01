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الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو يسجل وسترلينج يحتفل بإنجاز تاريخي

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ما هو الإنجاز الذي حققه سترلينج بعد تسجيل أجويرو هدف مانشستر سيتي الثاني ضد آرسنال؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

دخل رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، التاريخ بعد صناعة الهدف الثاني لسيرجيو أجويرو في مباراة آرسنال بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين لهدف على آرسنال.

وبصناعة الهدف الثاني أصبح سترلينج سابع أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج بعمر 24 عامًا و57 يومًا الذي يساهم في 100 هدف.

لاعب ليفربول السابق سجل 59 هدفًا وصنع 41 أخرى في البطولة.

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أهداف أجويرو صنعت العديد من الأرقام القياسية المسجلة باسم المهاجم الأرجنتيني.

وفي حال حقق مانشستر سيتي الفوز يصل إلى النقطة 59 ويستمر في الضغط على ليفربول، بينما يهبط الجانرز للمركز السادس.

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