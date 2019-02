أجويرو يسجل وسترلينج يحتفل بإنجاز تاريخي

دخل رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، التاريخ بعد صناعة الهدف الثاني لسيرجيو أجويرو في مباراة آرسنال بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين لهدف على آرسنال.

وبصناعة الهدف الثاني أصبح سترلينج سابع أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج بعمر 24 عامًا و57 يومًا الذي يساهم في 100 هدف.

100 – At the age of 24 years and 57 days, Raheem Sterling has become the seventh youngest player in Premier League history to register 100 goal involvements in the competition (59 goals, 41 assists). Centurion. #MCIARS pic.twitter.com/OCi7uuN3uz