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الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو يستمع بهدفه والدفاع مفتوح لخصوم مانشستر سيتي

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Getty Images
رقمان بارزان في تقدم مانشستر سيتي على ساوثامبتون أحدهما هجومي والأخر دفاعي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حقق سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، رقمًا إيجابيًا أمام ساوثامبتون بينما أخفق دفاعات السيتزنز مرة أخرى.

مانشستر سيتي أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

بداية من الرقم الإيجابي، فإن أجويرو سجل 5 أهداف وصنع 4 في آخر 8 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون.

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ووصل الكون أجويرو إلى الهدف 50 في البريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا في 72 مباراة ليصبح هداف الفريق مع الفليسوف متفوقًا على سترلينج صاحب الـ 34 هدفًا.

ساوثامبتون انضم لضحايا أجويرو التهديفية ولكنّ دفاع السيتزنز استقبل هدفًا آخر ليفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات.

مانشستر سيتي حقق رقمًا إيجابيًا بداية الموسم بالحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية.

ويبتعد مانشستر سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 10 نقاط ويحتاج لتحقيق الفوز ليتمكن من تقليل الفارق في الأسبوع المقبل.

ليفربول يحل ضيفًا على السيتزنز بالجولة 21 من البريميرليج على ملعب "اتحاد".

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