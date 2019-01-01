أجويرو يدخل التاريخ ويصطحب جوارديولا معه

سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي يدخل التاريخ بالتسجيل في شباك شيفيلد يونايتد.

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز اليوم على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح فريق شيفيلد يونايتد هو النادي رقم 32 الذي سجل ضده سيرجيو أجويرو في الدوري الإنجليزي من أصل 33 منافس واجهه.

وكان الفريق الوحيد الذي فشل أجويرو في التسجيل بشباكه هو بولتون حيث واجههم في مباراة وحيدة ليكسروا نسبته القياسية ويجعلوه سجل في شباك 97% من إجمالي الفرق التي واجهها.

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وبتسجيله لهدف اليوم الأول أوصل أجويرو المدرب بيب جوارديولا للهدف رقم ألف في الدوريات الأوروبية الكبرى قبل أن يضيف دي بروينه الهدف رقم ألف وواحد.

ويملك ليونيل ميسي الصدارة في مساهمات النجوم الذين لعبوا تحت قيادة بيب جوارديولا بواقع 138 هدفًا ومن بعده يأتي أجويرو بـ 72 هدفًا.

ويأتي برشلونة في صدارة الأندية التي سجلت الأهداف تحت قيادة جوارديولا بواقع 412 هدفًا في 152 مباراة قام الإسباني بقيادتهم فيهم.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة رقم 41 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.