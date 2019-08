أجويرو يحقق رقمًا جديدًا وسترلينج يمارس هوايته المفضلة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حقق سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، رقمًا قياسيًا جديدًا أمام بورنموث بينما استمر زميله رحيم سترلينج في تقديم هوايته المفضلة .

مباراة بورنموث شهدت وصول ديفيد سيلفا إلى المباراة رقم 400 في مسيرته مع مانشستر سيتي.

ونجح أجويرو في افتتاح التسجيل لصالح السيتزنز مما جعله يتمكن من التسجيل في أول 3 مباريات لكتيبة بيب جوارديولا في البريميرليج للمرة الأولى خلال مسيرته.

كما تفوق على مايكل أوين في تسجيل الأهداف خارج الديار بالبريميرليج بواقع 71 هدفًا ولا يتفوق عليه سوى أندي كول (83) وفرانك لامبارد (85) وآلان شيرار (87) وواين روني (94).

وبتسجيل الهدف الثاني وصل أجويرو إلى الهدف 400 في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

وأصبح كيفين دي بروين أسرع من يصل إلى 50 صناعة هدف في الدوري الإنجليزي إذ فعلها فقط بعد 123 مباراة.

ويعد فريق بورنموث ضحية رحيم سترلينج المفضلة بعد أن وصل إلى الهدف التاسع له أمامهم في 8 مباريات فقط بجانب صناعته لهدفين.

ومنذ بداية الموسم الماضي، سجل هاري ويلسون، لاعب بورنموث، أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء في جميع الدوريات الإنجليزية بواقع 11 هدفًا.

