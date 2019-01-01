أجويرو: جميع أهدافي مهمة ولم أكن أعلم أنني وصلت إلى 400 هدفاً

المهاجم الأرجنتيني لم يعلم أنه وصل إلى هذا الرقم القياسي في مسيرته

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي أن جميع أهدافه التي سجلها في مسيرته، مهمة ولا يوجد فيها هدف مفضل بالنسبة له عن آخر.

وساهم أجويرو في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، على حساب بورنموث في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، إذ سجل أجويرو هدفين من ثلاثية فريقه.

وقال أجويرو في تصريحات عقبت المباراة: "كانت مباراة صعبة، ولكن كنا نعلم أنه يجب علينا تحقيق الانتصار، أنا سعيد لتحقيق الانتصار على هذا الملعب الصعب".

وحول تسجيله الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية، قال المهاجم الأرجنتيني: "جميع الأهداف كانت مهمة بالنسبة لي، لا يوجد لدي هدف مفضل فيهم، 400 هدفاً ياللهول لم أعلم أنني وصلت إلى هذا الرقم، جميع الأهداف مهمة نحتاجها لتحقيق الفوز".

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وسجل المهاجم صاحب الـ 31 عاماً، 400 هدفاً في مسيرته، بواقع 40 هدفاً مع المنتخب الأرجنتيني، و23 هدفاً مع إنديبندينتي، و101 هدفاً مع أتلتيكو مدريد، و236 هدفاً مع مانشستر سيتي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الأول بالعلامة الكاملة بعد ثلاث جولات.