أجويرو: أهدافي تسعدني عندما تمنح مانشستر سيتي الفوز

أجويرو يؤكد نهمه لتسجيل الأهداف..

أبدى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته بهدفه أمام شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من عمر الدوري الإنجليزي.

وبدأ أجويرو، مباراة السيتي وشيفيلد من مقاعد البدلاء، إلا أنه شارك في الدقيقة 67 بديلاً لجابرييل خيسوس، قبل أن يتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد 6 دقائق.

وقال أجويرو، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" الإنجليزية: "الهدف يكون مهمًا بالنسبة لي عندما نفوز فقط، أنا سعيد به؛ لأننا كنا في حاجة للنقاط الثلاث، نحن أكثر راحة الآن مع المركز الثاني".

الدولي الأرجنتيني، واصل: "أنا متعطش جدًا لتسجيل الأهداف، ولكني أستمتع بهذه اللحظات، وبالنسبة لي زملائي هم الأهم؛ لأنهم يساعدونني".

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وفي السياق ذاته، أشاد كايل ووكر، بأداء شيفيلد معترفًا بأن مانشستر سيتي وجد صعوبة في التغلب عليهم.

وأضاف لاعب شيفيلد السابق: "من الجيد أن أعود إلى هنا، أنا آتي إلى هنا وأشاهد الفريق عندما أستطيع، أنا سعيد بتحقيق النقاط الثلاثة والخروج بشباك نظيفة".

وأتم ووكر تصريحاته عن عودة زميله إيميريك لابورت، أمام شيفيلد بعد غياب طويل للإصابة: "أنه لاعب رائع، لقد أثبت ذلك منذ اللحظة الأولى له في النادي، ولكننا هذا العام في حاجة للنظر إلى أنفسنا كفريق واحد وليس كأفراد".

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، والذي لعب مباراتين أقل.