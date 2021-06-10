أجواء الديربي .. ساري يفسد جدارية مورينيو في روما!

ديربي العاصمة ساخن قبل شهور من موعده

ألقى تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً للاتسيو بظلاله على وصول جوزيه مورينيو قبله بأسابيع لتدريب الغريم روما، وأنذر بديربي مشتعل بين قطبي العاصمة الإيطالية.

وأعلن لاتسيو عن تعيين مدرب تشيلسي ويوفنتوس السابق مساء الأربعاء على رأس الجهاز الفني، ليخلف سيموني إنزاجي الذي رحل لإنتر.

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جماهير روما كانت قد احتفت بتعيين مورينيو مدرباً لفريقها بداية من الموسم المقبل عبر جدارية في أحد شوارع المدينة تظهره على متن دراجة نارية من طراز "الفسبا" الشهير بالعاصمة.

الرد أتى مباشرة عقب تعيين ساري، حيث رسم أحدهم وجه ساري وهو ينفخ دخان سيجارته ويغطي على معالم مدرب روما الجديد.

التعديل على الجدارية لاقى تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه الكثيرون بأنه بداية مبكرة ومشتعلة لأجواء الديربي بين طرفي العاصمة الإيطالية.

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وأعلن لاتسيو عن مدربه الجديد بطريقة مبتكرة على "تويتر"، وذلك عندما اكتفى بنشر صورة لسيجارة، في إشارة لتدخين ساري المستمر.

وسبق وأشاد ساري بنظيره مورينيو، ووصفه بأنه أحد أنجح المدربين في السنوات الأخيرة على الصعيد الأوروبي، رغم التراشق بينهما في لقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد.