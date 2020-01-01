تعرف على أجانب الفرق العربية في دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠

قبل انطلاق دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، نستعرض معكم الأجانب الموجودين في قائمة كل الفرق العربية المشاركة في البطولة..

نسخة جديدة تنطلق من بطولة دوري أبطال آسيا عن عام 2020 يُنتظر فيها الكثير من المتعة والإثارة كما جرت العادة في البطولة الأهم للأندية في القارة الصفراء.

الفرق العربية الموجودة في غرب القارة دائمًا ما كان لاعبوها الأجانب من ذوات التأثير العالي في مشوارهم بالبطولة، وليس أدل على ذلك من الهلال، حامل لقب النسخة الأخيرة، والذي كان بافيتيمبي جوميس هو هدافه والأكثر تأثيرًا في مشوار تتويجه بالبطولة.

الاتحاد الآسيوي منح الأندية حق ضم 4 لاعبين أجانب فقط في القائمة، ورغم أن القرار قد يبدو ظالمًا كون عدد كبير من هذه الفرق تعتمد على أكثر من ذلك، لكنه يمنح الفرصة للاعبين المحليين للبروز في محافل كبيرة واكتساب الخبرات من المباريات الصعبة.

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دوري أبطال آسيا بطولة تزداد قيمتها وحجم الإثارة فيها بعد التأكيد على أن الفائز باللقب سوف يُشارك في بطولتين متتاليتين من كأس العالم للأندية، مما سيجعل الجميع شرقًا وغربًا يمنح كل ما عنده من إمكانيات في سبيل التواجد مع كبار العالم مرتين.

رسميًا - الشلهوب يغيب عن مباراة الهلال الافتتاحية بدوري أبطال آسيا

الآن نتعرف سويًا على الأجانب الموجودين في كل قائمة من قوائم الأندية العربية.

الهلال السعودي

الأجانب بافيتيمبي جوميس أندريه كاريلو سيباستيان جيوفينكو جانج هيون سو

النصر السعودي

الأجانب عبد الرزاق حمدالله نور الدين أمرابط براد جونز جوليانو

الشارقة الإماراتي

الأجانب إيجور كورنادو ريان مينديز أوتابيك شوكوروف كايو لوكاس

التعاون السعودي

الأجانب كاسيو أنجوس سيدريك أميسي لياندر تاوامبا -

الأهلي السعودي

الأجانب عمر السومة لوكاس ليما دجانيني تافاريس يوسف بلايلي

العين الإماراتي

الأجانب لابا كودجو كايو كانيدو شيوتاني إدريس مزاوياني

السد القطري

الأجانب بغداد بونجاح جونج جابي نام تي هي

الوحدة الإماراتي

الأجانب لوكاس بيمينتا إدواردو فولتن لي ميونج جو سبيستيان تيجالي

الشرطة العراقي

الأجانب جونيور مابوكو شركو جيباري - -

الدحيل القطري