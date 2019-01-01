المدرب المساعد: موراتا من أتليتكو مدريد، كورتوا لا!

جيرمان بورجوس يتحدث عن وضع اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جيرمان مونو بورجوس المدرب المساعد في أتليتكو مدريد أن ألفارو موراتا يتبع النادي بينما تيبو كورتوا لا.

وتبادل الثنائي موراتا وكورتوا أماكنهما هذا الموسم في الفريقين، إذ ارتدى موراتا الذي لعب سابقًا لريال مدريد قميص أتليتكو، فيما انتقل كورتوا الذي حرس مرمى فريق سيميوني 3 سنوات معارًا من تشيلسي لريال مدريد.

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وكالمعتاد، لم تتقبل جماهير الروخي بلانكوس ما فعله كورتوا وكالت له الكثير من الشتائم بل وأزالت اللوحة الخاصة به في ملعب واندا ميتروبوليتانو متهمة إياه بالخائن.

بورجوس لم يشذ عن القاعدة حين قال عن اللاعبين "موراتا من أتليتكو مدريد، كورتوا لا".

الفريقان يلتقيان حاليًا في العاصمة الإسبانية، وقد قال المدرب المساعد قبل اللقاء بدقائق "نعلم أن ريال مدريد يمر بفترة أفضل مما كان سابقًا، لكننا سنهزمه".

وأتم عن مفتاح الفوز بالليجا "عدم الخسارة اليوم، وإلا لن نستطيع الخروج من بيوتنا".