أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة 37 من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب سان ماميس

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أتلتيك بيلباو × ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

42' أوووووووووه كم كانت قريبة من بيلباو! ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء والكرة تمر بجوار القائم بقليل

39' فينسيوس يمر ويلعب كرة عررضية ولكن أوناي سيمون يمسك بالكرة

35 رودريجو يقطع الكرة بشكل رائع من مدافع بيلباو ولكنها تطول منه وتخرج لضربة مرمى

32 عرضية من رودريجو من الجهة اليمنى، ولكن دفاع بيلباو يبقى يقظًا ويُخرج الكرة لضربة ركنية

30' كريم بنزيما يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع ألفاريز! الحكم لم يحتسب شيئًا

28' ضربة ركنية للريال، بنزيما يلعبها برأسه بالعرض وتخرج رمية تماس لفريق بيلباو

26' مودريتش يلعب كرة عرضية قوية من الجهة اليسرى، ولكن أوناي سيمون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

22' تمريرة طووولية رائعة من دفاع ريال مدريد ولكن دفاع بيلباو يسيطر على الكرة قبل أن تصل لبنزيما

19' عرررضية من فينسيوس ولكن دفاع بيلباو يشتت الكرة بنجاح

16' الملكي يواصل السيطرة والاستحواذ على الكرة ولكن بدون أي خطورة حقيقية على المرمى

13' ضربة حرة غير مباشرة لبيلباو، ولكن كورتوا يخرج من مرماه ويمسك بالكرة، ويحاول البدء بهجمة مرتدة سريعة للريال

11' ريال مدريد يخترق من الجهة اليمنى، وعررضية تصل لرودريجو الذي يسددها بشكل ضعيف للغاية

10' سيطرة واستحواذ على الكرة من فريق ريال مدريد الذي لا يبدو متعجلًا في إحراز الهدف الأول

7' فاصل مهاري رائع من "جوتيريز" الظهير الأيسر الواعد لريال مدريد، ولكن االهجمة تنتهي دون خطورة على مرمى بيلباو

4' ارتباك كبير للغاية من كاسميرو بعد لعب الكرة مع كورتوا، لاعبو أتلتيك بيلباو خطفوا الكرة ولكن الدفاع يتدخل وينقذ الموقف سريعًا

3' بداية هادئة للغاية للمباراة من جانب الفريقين

انطلاق المباراة

تشكيل أتلتيك بيلباو

يبدأ المدرب مارسيلينو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

بالنزياجا - مارتينيز - ألفاريز - دي ماركوس

موريسو - فينسيدور - جارسيا - بيرنجوير

ويليامز - سانسيت



ALINEACIÓN I Los 1️⃣1️⃣ leones que jugarán de inicio ante el @realmadrid en el último partido de la temporada en San Mamés 🏟️#AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/AzTmersvfh — Athletic Club (@AthleticClub) May 16, 2021

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



كورتوا

جوتيريز - ميليتاو - ناتشو - أوريوزولا

فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش

فينسيوس - بنزيما - رودريجو



يحتاج ريال مدريد إلى الفوز في الجولتين المتبقيتين له في الدوري مع تعثر أتليتكو مدريد من أجل أن يتوج باللقب، ولكن على الملكي أن يكون حذرًا للغاية لأن منافسيه على البطولة تعثروا في الأسابيع القليلة الأخيرة أمام الفريقق الباسكي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في إطار مباريات الجولة رقم 37 من مباريات الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب سان ماميس.