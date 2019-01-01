أتلتيكو مدريد يقترب من دعم وسط ملعبه من الغريم
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد قد اقترب بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب ماركو يورنتي نجم وسط ملعب ريال مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "كادينا كوبي" والتي أكدت أن المفاوضات على اتمام الصفقة قد دخلت في المراحل الأخيرة لها.
.— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يونيو ٢٠١٩
ريال مدريد لم يُعلن حتى الآن عن رقم قميص هازارد.. ولكن بعض التقارير تحدثت عن رقم النجم البلجيكي المحتمل مع المرينجي 👇 pic.twitter.com/1bNGDkaEyf
وتسعى إدارة ريال مدريد لتأمين نفسها من فكرة رحيل لاعبها الحالي رودري لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويعاني يورنتي من قلة عدد الدقائق في صفوف ريال مدريد، خاصة منذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يخرجه من حساباته".
وكان زين الدين زيدان نفسه المدير الفني الحالي لريال مدريد قد خرج في تصريحات صحفية وأكد خلالها أن الفريق قد يستغنى عن خدماته في الصيف.
جدير بالذكر أن يورنتي كان قد ظهر بقميص ريال مدريد 37 مرة فقط منذ انضمامه للفريق الأول، وسجل هدفين، لكنه ظهر في الدوري بخمس مناسبات فقط هذا الموسم.