جنون الانتقالات يطال أتلتيكو مدريد.. النادي الإسباني يرفع عرضه لضم خوليان ألفاريز

عرض ضخم من أتلتيكو مدريد لضم ألفاريز...

تواصل إدارة أتلتيكو مدريد، محاولاتها للتعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه كان ألفاريز، قد أعرب في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه بالدقائق التي يحصل عليها مع مانشستر سيتي، ويسعى للمشاركة بشكل أساسي، يشارك كبديل للمهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار انتقالات الأندية الأوروبية، فإن إدارة الروخي بلانكوس، تقدمت بعرض جديد إلى مانشستر سيتي بقيمة 75 مليون يورو، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

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وكان ألفاريز صاحب الـ 24 عامًا، قد شارك في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، في 54 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 19 هدفًا وصنع 13 آخرين.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد، ليس المهتم الوحيد بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، بل حاولت إدارة باريس سان جيرمان، التعاقد مع ألفاريز، ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إدارة سيتي.