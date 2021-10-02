أتلتيكو مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وذلك في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

أتلتيكو مدريد 0 ×0 برشلونة

مباشر، لحظة بلحظة



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15' مرور ربع ساعة على بداية المباراة بدون أي تسديدة على المرمى من الطرفين!

9' برشلونة بدأ المباراة بحماس كبير ويحاول اللعب بشراسة في مواجهة الاندفاع البدني لفريق أتلتيكو مدريد

2' تسديدة من كوتينهو من خارج منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتصدى لها

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ديست - بيكيه - أراوخو - مينجويزا

نيكو- بوسكيتس - دي يونج

كوتينيو- ديباي - جافي

تشكيل أتلتيكو مدريد:

قرر المدرب دييجو سيميوني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 5-3-2

أوبلاك

كاراسكو - هيرموسو - خيمينيز - سافيتش - ماركوس يورنتي

ليمار - كوكي - دي بول

جواو فيليكس - لويس سواريز

👥 اللاعبون ال 1️⃣1️⃣ الذين وقع عليهم خيار سيميوني! 👇 pic.twitter.com/Tdv1l8gfh2 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) October 2, 2021

ويود دييجو سيميوني أن يحافظ على سجله دون هزيمة أمام النادي الكتالوني وذلك منذ خسارته في ديسمبر 2019 على نفس الملعب بهدف دون رد.

يرغب العملاق الكتالوني للفوز بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا، كما تعد هذه بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب رونالد كومان للحفاظ على منصبه.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.