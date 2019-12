أتلتيكو مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 0 × 0 برشلونة

عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق كيران تريبيير لداخل المنطقة المنطقة تلقاها جواو فليكس الخالي من الرقابة من على القائم الثاني بتسديدة قوية تصدي لها الحارس تير شتيجين ببراعة وابعدها من علي خط المرمي

18’يارباااااااااه،،،،، الألماني تير شتيجين يتصدي لهدف مؤكد من تسديدة قوية من جواو فليكس

17’ خطأ من مكان خطير للغاية من علي حدود المنطقة بعد تدخل قوي من جونيور فيربو على أنخل كوريا من على حدود المنطقة

16’ خطأ من الجهة اليمني لأتلتيكو مدريد تنفذ بعرضية من كيران تريبيير لداخل المنطقة يرتقي لها ويسددها برأسية قوية ألفارو موراتا لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ انطلاقة من هيكتور هيريرا من خارج المنطقة ثم يمررها لداخل المنطقة فى إتجاه ألفارو موراتا لكن استخلصها المدافع لينجليت من أمامه

13’ تمريرة طولية فى إتجاه لويس سواريز لكن تدخل توماس بارتي واستخلصها بنجاح

12’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة

11’ تمريرة من ليونل ميسي من خارج المنطقة فى إتجاه المنطلق سيرجي روبيرتو لكن استخلصها فيليبي من أمامه

10’ ضغط قوي من لاعبي أتلتيكو مدريد على دفاعات برشلونة

8’ بطاقة صفراء من نصيب توماس بارتي بعد تدخل فوي على إيفان راكيتيتش

7’ عرضية خطيرة من كوكي فى إتجاه كيران تريبيير الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تصطدم فى فيربو وتعكس اتجاه الكرة لتصطدم فى القائم لكن ابعدها الدفاع فى الللحظات الأخيرة

6’ تمريرة طولية من جيرارد بيكيه فى إتجاه أنطوان جريزمان على حدود المنطقة لكنها أقرب إلى يان أوبلاك

5’ تمريرة من ليونيل ميسي فى إتجاه سيرجيو روبيرتو على الجهة اليمنى ليرسلها تمريرة على حدود المنطقة لكن يستخلصها الدفاع بنجاح

3’ خطأ لبرشلونة فى المنطقة الدفاعية بعد إصطدام الكرة فى يد ألفارو موراتا

2’ تمريرات متبادلة من لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان وبداية هادئة من كلا الفريقين

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

⏱ 1' [ 0-0 ] ⚽️▶ We're underway at the Wanda @Metropolitano!

Come on Atleti❗❕❗

⚽ #AtletiBarça

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/ca1nRIb6d6