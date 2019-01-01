أتلتيكو مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، على واندا ميتروبوليتانو

أتلتيكو مدريد 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق كيران تريبيير لداخل المنطقة المنطقة تلقاها جواو فليكس الخالي من الرقابة من على القائم الثاني بتسديدة قوية تصدي لها الحارس تير شتيجين ببراعة وابعدها من علي خط المرمي

18’يارباااااااااه،،،،، الألماني تير شتيجين يتصدي لهدف مؤكد من تسديدة قوية من جواو فليكس

17’ خطأ من مكان خطير للغاية من علي حدود المنطقة بعد تدخل قوي من جونيور فيربو على أنخل كوريا من على حدود المنطقة

16’ خطأ من الجهة اليمني لأتلتيكو مدريد تنفذ بعرضية من كيران تريبيير لداخل المنطقة يرتقي لها ويسددها برأسية قوية ألفارو موراتا لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ انطلاقة من هيكتور هيريرا من خارج المنطقة ثم يمررها لداخل المنطقة فى إتجاه ألفارو موراتا لكن استخلصها المدافع لينجليت من أمامه

13’ تمريرة طولية فى إتجاه لويس سواريز لكن تدخل توماس بارتي واستخلصها بنجاح

12’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة

11’ تمريرة من ليونل ميسي من خارج المنطقة فى إتجاه المنطلق سيرجي روبيرتو لكن استخلصها فيليبي من أمامه

10’ ضغط قوي من لاعبي أتلتيكو مدريد على دفاعات برشلونة

8’ بطاقة صفراء من نصيب توماس بارتي بعد تدخل فوي على إيفان راكيتيتش

7’ عرضية خطيرة من كوكي فى إتجاه كيران تريبيير الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تصطدم فى فيربو وتعكس اتجاه الكرة لتصطدم فى القائم لكن ابعدها الدفاع فى الللحظات الأخيرة

6’ تمريرة طولية من جيرارد بيكيه فى إتجاه أنطوان جريزمان على حدود المنطقة لكنها أقرب إلى يان أوبلاك

5’ تمريرة من ليونيل ميسي فى إتجاه سيرجيو روبيرتو على الجهة اليمنى ليرسلها تمريرة على حدود المنطقة لكن يستخلصها الدفاع بنجاح

3’ خطأ لبرشلونة فى المنطقة الدفاعية بعد إصطدام الكرة فى يد ألفارو موراتا

2’ تمريرات متبادلة من لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان وبداية هادئة من كلا الفريقين

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

يدير المباراة حكم الساحة الإسباني أنطونيو ماثيو لاهوز

البدلاء / موسي واجي / أرتورو فيدال / أنسو فاتي / صامويل أومتيتي / كارليس ألينا / نيتو / كارليس بيريز

The starting XI for #AtletiBarça! — FC (@FCBarcelona) December 1, 2019

برشلونة: يبدأ المدرب فالفيريدي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / كليمونت لينجليت / جيرارد بيكيه / جونيور فيربو / إييفان راكيتيتش / فرينكي دي يونج / أرتور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان

البدلاء / إيفان سابونجيش / سانتياجو أرياس / فيتولو / رنان لودي / أنطونيو أدان / ماركوس يورنتي / توماس ليمار

يبدأ المدرب دييجو سيموني بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من يان أوبلاك / كيران تريبيير / فيليبي / ماريو هيرموسو / ساؤول نيجيز / أنخل كوريا / هيكتور هيريرا / توماس بارتي / كوكي / ألفارو موراتا

تشكيل المباراة

على الجانب الآخر يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، وعلى الرغم من الأداء والنتائج التي لا تُرضي جماهير الفريق الكتالوني إلا أنه يُسير أموره في البطولة المحلية بشكل جيد نظراً لاستمراره على قمة جدول الترتيب، بالإضافة إلى انتصارهم الرائع على بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وتأهلهم رسميا إلى الأدوار الإقصائية.

تعتبر هذه المواجهة هي الكلاسيكو الثاني من حيث القوة بعد الكلاسيكو الإسباني بين البلاوجرانا و ريال مدريد ، ويدخل الروخيبلانكوس اللقاء وهم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذا يوضح حجم المُعاناة التي يعيشها الفريق الأتليتي، والتي ترتب عليها تعادلاً غريباً أمام غرناطة في الجولة السابقة تبعتها هزيمة في دوري الأبطال أمام يوفنتوس.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.