أتلانتا يواصل الزحف نحو دوري الأبطال بالفوز على جنوى

انتصار ثمين لأصحاب الأرض نحو المقعد الأوروبي

واصل فريق أتلانتا زحفه نحو حجز أحد المقاعد الأوروبية للموسم القادم، بعد الفوز على جنوى بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت.

المباراة جمعت بين الثنائي على ملعب أتلانتا، في إطار الجولة السادسة والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي، لتحيي آمال الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

أتلانتا كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على الأمور، ولكن جنوى حاول تهديد مرماه في العديد من الكرات.

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أصحاب الأرض انتظروا حتى الدقيقة 46 من أجل تسجيل الهدف الأول عن طريق موسى بارو.

واستمرت الأفضلة لأتلانتا في الدقيقة 53 من زمن المباراة، بهدف ثاني سجله تيموثي كاستانيي.

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جنوى حاول تقليص الفارق والعودة للمباراة مرة أخرى، ولكن بعد فوات الأوان، حيث أحرز جوران بانديف هدف الضيوف الوحيد بالدقيقة 89.

النتيجة ترفع من رصيد أتلانتا إلى 65 نقطة في المركز الثالث، يليه إنتر 63 وميلان وروما 59 وتورينو 57.

ويلعب فيورنتينا مع ميلان، وإنتر ضد كييفو وروما مع يوفنتوس بنفس الجولة، لحسم حلقة جديدة من مسلسل صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.