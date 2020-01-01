أبيدال: تشافي لم يرفض تدريب برشلونة لأننا لم نعرضه عليه

كل ما أثير شائعات لا أساس لها من الصحة..

كشف إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، أن ناديه لم يتقدم بأي عرض رسمي لتشافي من أجل ترك تدريب السد القطري والتحول للإشراف على العارضة الفنية للبلوجرانا.

وكان اسم تشافي قد طُرح من قبل الصحافة كأكثر المرشحين لخلافة المُقال إرنستو فالفيردي، لكن التقارير أكدت أنه رفض عرض برشلونة بسبب عدم رغبته في تولي المسؤولية بمنتصف الموسم.

في نهاية المطاف، أقدم برشلونة على تعيين كيكي سيتين خلفًا لفالفيردي، وأبيدال أكد على أن اختيار صاحب الـ61 عامًا ينبع من أنه يحمل الحمض النووي الكتلاني في كرة القدم.

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أبيدال في حوار صحفي قال "لم نتفاوض أبدًا مع تشافي. أتمتع بعلاقة جيدة للغاية معه، ولكنني خضت عددًا من الاجتماعات ولم تكن فقط مع تشافي، بل مع عدد من المدربين الآخرين أيضًا.".

"بالنسبة لي، فإن الأهم هو معرفة ماهية الشخص الي أمامك وكذلك أفكاره كمدرب، كيف يُدرب الفريق وكيف هو فريق عمله، وعندما أعرف ذلك فهمهتي أن أقوم بتوصيل المعلومات إلى مجلس الإدارة."

الصحفي سأل أبيدال عن إذا ما كان تشافي كان ليتواجد في منصب المدرب إذا ما أوضح في خططه أنه يود العمل الآن وليس مطلع الموسم المقبل، ولكن الفرنسي أكد أن سيتين كان الخيار الأفضل بكل الأحوال.

"لا أعرف حقيقة، الأمر مثل التعاقد مع اللاعب أيضًا، اللاعب قد يقول نعم ولكن ثمة عناصر تتدخل في الأمر. لقد تواجد أيضًا الكثير من المدربين الشغفوين بالعمل في برشلونة."

"في النهاية اخترنا كيكي سيتين لكل شيء يمتلكه، بالطبع خبرته أقل من الآخرين، ولكن كما قلت يوم تقديمه، إنه يمتلك الحمض النووي لبرشلونة، وهذا كان من الأمور الهامة أثناء قيامنا باتخاذ القرار."

وأتم "أنا أثق في سيتين ولذلك مُنح منّا عقدًا بثلاثة مواسم، بالطبع سيقوم بعمل عظيم، صحيح أنه عمل لمدة قصيرة هنا ولكننا لاحظنا الفارق على أرض الملعب بالفعل.".