أبيدال: برشلونة لا يحتاج نيمار بعد التعاقد مع جريزمان

المدير الرياضي لبرشلونة إيريك أبيدال يتحدث عن نجم باريس سان جيرمان نيمار بعد التعاقد مع جريزمان

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قال إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة إن الفريق الكتالوني لا يحتاج التعاقد مع نيمار في الوقت الحالي بعدما انضم إليه أنطوان جريزمان.

وكانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن اقتراب برشلونة من حسم صفقة انتقال نيمار إليه خلال الأسابيع المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، أكد إيريك أبيدال أن برشلونة مكتمل فيما يخص الشق الهجومي ولا يحتاج إلى التعاقد مع أي من النجوم الآخرين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "لقد تعاقدنا مع أنطوان جريزمان منذ أيام، هو إضافة قوية كنا نبحث عنها منذ أشهر وسعداء من أجل إنهاء التعاقد معه"

وتابع: "في الوقت الحالي لا نحتاج إلى نيمار، سأكون صادقًا مع الجميع، هو لاعب كبير وكان إضافة لبرشلونة قبل أن يرحل، أما الآن فلا حاجة له بعد انضمام جريزمان"

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد دخل في أزمة مع نيمار بعدما غاب عن تدريبات الفريق بدون استئذان قبل أن يوضح والده الأمور سريعًا.