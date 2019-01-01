أبو ريدة يحدد شرطًا لضم المحترفين المصريين في قطر

تعرف على شرط رئيس الاتحاد المصري لمنح اللاعبين المحترفين في قطر فرصة تمثيل الفراعنة

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، شرطًا واحدًا للموافقة على ضم المحترفين في قطر وتمثيلهم لمنتخب الفراعنة.

التقارير الصحفية أكدت أنّ تيتو جارسيا، مساعد المدير الفني لمنتخب مصر خافير أجيري، يراقب عدد من المصريين في قطر على رأسهم مدافع السلية مصطفى محمد.

وذكرت وسائل إعلامية أنّ أبو ريدة لا يود ضم لاعب متردد في تمثيل منتخب مصر ويفاضل بينه وبين قطر.

أمير مرتضى: تم توفير كل شيء للجهاز الفني لنادي الزمالك، وسنجلس معه من أجل الحديث عن النتائج ومشوار الفريق المقبل pic.twitter.com/EgFySy5k66 — جول مصر (@goaleg) February 14, 2019

وطلب رئيس الاتحاد من أجيري أنّ يختار الأسماء التي يرغب في تواجدها مع المنتخب المصري ويقدم أسمائهم لمعرفة موقفهم، ومن يتردد في الانضمام يتم استبعاده نهائيًا.

جدير بالذكر أنّ جارسيا سبق وأكد متابعته 7 لاعبين مصريين في قطر دون الكشف عن أسمائهم إلا أنّه أوضح أنهم لاعبين اثنين في السيلية، ولاعب في نادي قطر، ولاعب في الأهلي.

ويسافر هاني رمزي، مساعد المدرب، إلى اليونان لمتابعة المحترفين المصريين هناك.