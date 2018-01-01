أبو تريكة: يجب دعم لاسارتي والبداية مُبشرة للأهلي

لاعب الأهلي السابق يدعم المدير الفني الجديد للشياطين الحمر

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي على دعمه لمارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

أعلن الأهلي، حصوله على توقيع المدير الفني الأوروجوياني مارتين لاسارتي، في مؤتمر صحفي تم عقده صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

وكتب تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الاهلي مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم سنحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الاهلوية".

وواصل: "المشوار مازال طويلا وصعبا لنري الاهلي الذي نحبه ونعرفه ولكن البداية مُبشرة للجميع".

كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الاهلي مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم سنحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الاهلوية .المشوار مازال طويلا وصعبا لنري الاهلي الذي نحبه ونعرفه ولكن البداية مُبشرة للجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) December 17, 2018

وتواجد المدير الفني الأوروجوياني، في مدرجات ملعب السلام، لمشاهدة مباراة الفريق امام النجوم، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من البطولة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بعد لعب 11 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.