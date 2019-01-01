أبو تريكة: إيجابيات عديدة لموريتانيا أمام مالي

النجم المصري يُعلق على أداء المنتخب العربي الخامس في كأس أمم أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد أبو تريكة أن مباراة موريتانيا الأولى في تاريخ نهائيات كأس أمم أفريقيا حملت العديد من الإيجابيات رغم الخسارة الثقيلة.

وسقطت موريتانيا أمام مالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأولى للفريقين في البطولة المقامة على الأراضي المصرية.

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النجم المصري المعتزل واصل تعليقاته على أداء المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن النتائج لا تهم منتخب المرابطين في تلك النسخة من الكان، بل الأهم هو الحفاظ على المشاركة المنتظمة في البطولة فيما بعد.

مضيفًا في تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي في تويتر "مشاركة أولي لمنتخب موريتانيا العزيز فيها العديد من الأمور الإيجابية ولعل أهمها اكتساب الخبرة .. وجودكم في مصر ٢٠١٩ في حد ذاته إنجاز وبالتوفيق فى القادم ..النتائج في هذه النسخة غير مهمة المهم تواجد موريتانيا باستمرار في بطولات كأس الأمم الافريقية القادمة".

يُذكر أن مجموعة موريتانيا تضم بجانب مالي كلًا من تونس وأنجولا، وقد انتهت مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم بالتعادل 1-1.