أبو تريكة يفتح النار على حكم الفار: امنحوهم ميداليات التتويج مع تشيلسي!

"كرة القدم سهلة لا تعقدوها"

فتح محمد أبو تريكة، محلل قنوات بي إن سبورتس، النار على طاقم تحكيم مواجهة ليفربول وتشيلسي في نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مساء الأحد، على ملعب "ويمبلي".

وقال أبو تريكة أثناء تحليله أداء التحكيم في المباراة: "إذا توّج تشيلسي باللقب، امنحوا ميداليات لغرفة الفار، كي يتوجوا مع (البلوز)".

وأضاف: "هناك طرد للاعب تشيلسي جرى التغاضي عنه، بالإضافة إلى صحة هدف فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الذي ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو"، مختتمًا: "كرة القدم سهلة لا تعقدوها".

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وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، أولها في الدقيقة 23، حين ارتكب مويسيس كايسيدو مخالفة قوية مع لاعب وسط ليفربول جرافينبرش.

وأظهرت الإعادة أن لاعب تشيلسي دهس قدم جرافينبرش تمامًا، ما عرضه لإصابة خطيرة غادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة 28 ليحل مكانه جو جوميز، علمًا بأن كايسيدو لم يحصل على أي بطاقة، ولم يتدخل حكم الفيديو جون بروكس.

وتمكن تشيلسي من تسجيل هدف عن طريق رحيم سترلينج، لكن الحكم المساعد رفع راية التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو (بسنتيمترات قليلة).

وفي الدقيقة 60، سجل فيرجيل فان دايك هدف تقدم ليفربول بضربة رأسية مميزة، لكن غرفة تقنية الفيديو استدعت الحكم ليشاهد اللعبة، قبل أن يقرر إلغاء الهدف، بسبب تداخل لاعب ليفربول واتارو إيندو والذي كان في موقف تسلل.