فيديو - أبها يفجر مفاجأة بإقصاء التعاون من كأس خادم الحرمين الشريفين

أبها يقصي حامل اللقب "التعاون" من كأس الملك

حقق فريق أبها مفاجأة من العيار الثقيل في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأقصى حامل اللقب التعاون من دور الـ16 اليوم الإثنين.

نجح الفريق المتأهل حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الفوز على سكري القصيم بهدف دون رد في أحدى مفاجآت بطولة الكأس.

أبها خطف الفوز عن طريق هدف في الشوط الأول، وقام بغلق الدفاعات أمام التعاون بشكل كبير وتصدى لكل محاولات لاعبيه.

أحرز أبها الهدف عن طريق أحمد شاعر النجعي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، وسط صدمة من لاعبي التعاون الذين حاولوا العودة في اللقاء ولكن لم يتمكنوا من هذا.

النجعي أحرز الهدف في الدقيقة 41 برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الناحية اليسرى لفريق أبها، ليخطف التأهل إلى دور ربع النهائي.

وبذلك خرج التعاون من مشوار الحفاظ على لقبه، الذي حققه الموسم الماضي على حساب النصر.