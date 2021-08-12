أبها والشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة أبها ضد الشباب في الجولة الـ الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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أبها 2 × 1 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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89' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' أووووووووووووووه ركلة حرة مباشرة للشباب، لعبها بانيجا بطريقة رائعة أبعدها امحمدي إلى ركنية.

81' سيطرة شبابية ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أبها.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة ولازالت النتيجة تشير إلى تقدم أبها بهدفين لهدف.

69' أوووووووووووووووه فرصة ضائعة لأبها بعد تسديدة قوية من تي فريدي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة ترتطم في العارضة وتمر بسلام على مرمى الليوث.

66' أوووووه إيجالو يهدر فرصة محققة بعد استلامه كرة طولية وضعته في انفراد بمرمى أبها ولكنه تأخر في التعامل مع الكرة حتى قطعها أمين عطوشي وحولها إلى ركنية.

62' مرور أكثر من ربع ساعة من مجريات الشوط الثاني، ومحاولات للشباب لتسجيل هدف التعادل.

57' جووووووووووووووووووووووووووول إيفر بانيجا يقلص الفارق من علامة الجزاء، بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى.

56' بعد العودة إلى تقنية الفيديو الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب، لوجود تدخل من امحمدي على الصقور.

53' أوووووووووه أولى الفرص الخطرة في الشوط الثاني للشباب، تمريرة سحرية من بانيجا وصلت إلى فواز الصقور الذي الذي مرر تمريرة بالعرض ولكن الدفاع يبعدها إلى ركنية.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم أبها بهدفين دون رد على الشباب.

45' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

41' جووووووووووووووول ميتشل تي فريدي يسجل الهدف الثاني لأبها من علامة الجزاء، بعد لعب الكرة بقوة في الزاوية اليمنى.

39' أووووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لأبها، بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تدخل إيجور على صالح العمري.

36' تسديدة قوية بأقدام إيجالو من خارج منطقة الجزاء، أبعدها عبد العالي امحمدي إلى ركنية بصعوبة.

32' تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لعبها جهاد الزويد تصدى لها مروان حيدري بثبات.

27' أوووووه تمريرة سحرية من بانيجا تصل إلى فواز الصقور داخل منطقة جزاء أبها ولكنه يسددها بعيدًا عن المرمى.

25' هدوء في أحداث المباراة مع سيطرة من أبها.

18' انحصار الكرة في وسط الملعب دون خطورة من الفريقين.

15' بطاقة صفراء أولى في المباراة على ساري عمرو لاعب أبها.

10' جوووووووووووووووووووووول الهدف الأول لأبها، بأقدام سعد بقير بعدما استغل خطأ الحارس مروان الحيدري وقطع منه الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك.

4' أووووووووه هدف أبيض ملغي للشباب وبداية قوية بعد تسجيل نواف العابد الهدف الأول، ولكن الحكم يلغيه لوجود حالة تسلل.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الشباب:

التشكيل

مروان الحيدري - فواز الصقور - إيجور - حسين القحطاني - ألفريد ندياي - متعب الحربي - أحمد شراحيلي - إيفر بانيجا - علي مجرشي - نواف العابد - أوديون إيجالو

تشكيل أبها:

التشكيل

عبد العالي امحمدي – فهد الجميعة – أمين عطوشي – مهند القيضي – ساري عمرو – اروش ماتيتش – جهاد الزويد – سعد بقير – صالح العمري – برستيج مبونجو – ميتشل تي فريدي

وعلى الجانب الآخر الموسم الماضي كان صعبًا على أبها، ونجا من الهبوط بصعوبة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط، ويريد هذا الموسم تحسين الأوضاع وبداية السباق بنتيجة إيجابية أمام الليوث.

الشباب في الموسم الماضي، قدم مستويات جيدة وكان منافسًا على اللقب في فترات طويلة من الموسم، ويريد مواصلة ما بدأه الموسم الماضي، ويحاول الفوز باللقب الثمين هذا الموسم، بعد احتلال المركز الثاني في الدوري بالموسم المنصرم.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة أبها والشباب ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.