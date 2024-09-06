نجل أنشيلوتي يرشح صديقه للانضمام إلى الجهاز الفني لريال مدريد

يأتي من إنجلترا لمهمة خاصة في مدريد

بات ريال مدريد قريبًا من التعاقد مع عضو جديد ينضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشفت صحيفة "ذي أثليتك" البريطانية، أن آندي مانجان، المدرب المساعد لمدرب ستوكبورت كاونتي الإنجليزي، سينضم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الجهاز الفني المساعد لأنشيلوتي في ريال مدريد، والذي يرتبط بعلاقة صداقة مع دافيد أنشيلوتي، نجل ومساعد مدرب الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كارلو ونجله دافيد وقع اختيارهم على مانجان من أجل خبرته في العمل بكرة القدم الإنجليزية، كما أنه شخص موثوق من قبل نجل أنشيلوتي وهو من طرح اسمه أمام والده خصوصًا أن دافيد يريده في جهازه المعاون بالمستقبل القريب عندما ينفصل عن والده ويعمل كمدير فني مستقل.

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وأوضحت الصحيفة، أن الإعلان عن انضمام مانجان (38 عامًا) للجهاز الفني لريال مدريد، يتوقف على استخراج تصريح العمل للمدرب الشاب، الذي سيحمل مهمة خاصة وهي تحسين مستوى المهاجمين في الفريق الإسباني.

يذكر أن مانجان بدأت مسيرته التدريبية عام 2019 كمساعد في فريق فليتوود، قبل أن ينضم إلى جوي بارتون في بريستول روفرز في عام 2021، ليصبح مدرب الفريق الأول، كما شغل منصب مدير فني مؤقت في بريستول روفرز في نهاية عام 2023 قبل أن ينتقل إلى ستوكبورت كمدرب مساعد.