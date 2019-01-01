آمور: ريال مدريد أبهرنا بمستواه والمهم ان ميسي بخير

مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة يتحدث عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد جييرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، بالمستوى الذي ظهر به ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وتعادل ريال مدريد، أمام برشلونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وقال آمور، في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "لقد كانت مباراة معقدة للغاية، خاصة عند استقبالنا هدفاً مبكراً، ولكن تمكنا من العودة وصنعنا الكثير من الفرص، ولكن مستوى ريال مدريد تحسن بشكل كبير وظهر بشكل جيد اليوم".

وواصل: "نحن نتحدث عن ريال مدريد، الذي يعد من أفضل الفرق في العالم، لم يتوقع أحد ظهورهم بهذا الشكل خاصة خارج أرضهم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد كانت فرصة رائعة للشاب مالكوم اليوم، ومن المهم أيضاً أن ميسي لعب وكان بخير وتعافى من إصابته".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب، ستكون على ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري.