تركي آل الشيخ يعترض على ظهور الأمن داخل الملعب ويُعلن موعد زيارة الزمالك

الزمالك أعلن في وقت سابق عن قيام تركي بزيارة مقر النادي، لكن الزيارة ألغيت بشكل مفاجئ من قبل آل الشيخ

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد زيارته لمقر نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفتي رئيس الاتحاد العربي وسألتقي بمجلس إدارته".

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وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن قيام تركي بزيارة مقر النادي، لكن الزيارة ألغيت بشكل مفاجئ من قبل آل الشيخ.

وفي إطار آخر، تساءل آل الشيخ، عبر حسابه بفيس بوك حول قانونية تواجد رجل أمن لأرض الملعب، خلال مباراة فريقه أمام الداخلية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سؤال.. هل من القانوني نزول رجل أمن في وقت المباراة بدون إذن من الحكم؟!".

🗨️- تركي آل الشيخ مالك بيراميدز: رغم تضييع الوقت الذي تعودنا عليه، ورغم الضرب غير المبرر، لكن روح الفانلة الزرقاء +90. pic.twitter.com/hECKpoLcrq — جول مصر (@goaleg) February 4, 2019

وأعترض لاعبو بيراميدز على دخول ضابط شرطة طبيب لأرض الملعب بعد إصابة أحد لاعبي الداخلية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، ثم أثبت لهم إنه يعمل كطبيب.

الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز كان قد حقق فوزاً متأخراً على حساب الداخلية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب الشرطة بالعباسية في إطار الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.