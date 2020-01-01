آلي يعتذر عن سخريته من فيروس كورونا

ديلي آلي نجم فريق توتنهام هوتسبير يعتذر عن مقطع فيديو سابق سخر منه من فيروس كورونا.

اعتذر النجم الإنجليزي ديلي آلي لاعب فريق توتنهام ديلي عن مقطع الفيديو الذي نشره قبل ساعات في المطار وسخر من خلاله من فيروس كورونا المنتشر حاليًا.

جاء هذا في مقطع فيديو جديد نشره اللاعب عبر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" ليظهر آسفه عن تصرفه السابق.

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وقال آلي: "أحب أن أعتذر عن مقطع افيديو الذي نشرته عبر تطبيق سناب شات بالأمس، لم يكن مضحكًا على الإطلاق وأدرك ذلك بشكل فوري".

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وأكمل: "بعدما أدركت حقيقة الفيديو لم أتركه على الموقع وقمت بحذفه بشكل فوري، لقد خذلت نفسي وفريقي، ولا أحب أن يكون لديكم ذلك الانطباع عني".

وأردف: "أدرك بشكل كامل أن مثل ذلك الأمر لا يجب أن نمزح حوله، أريد أن أرسل كل الحب والدعوات للجميع في الصين".

وكان آلي قد نشر مقطع فيديو بالأمس سخر من خلاله من رجل آسيوي كان معه في المطار وأرتدى بجواره قناع طبي.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا يعد من أخطر الأمراض على الكوكب في الوقت الحالي نظرًا لعدم وجود علاج له وأعلنت بسببه منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ.