آلان يقترب من باريس سان جيرمان بـ80 مليون يورو

نابولي ينتظر ضم باريلا من كالياري للسماح للبرازيلي بالرحيل عن صفوفه هذا الشهر

أصبح آلان لاعب وسط نابولي الإيطالي، على أعتاب الرحيل عن الفريق في شهر يناير الجاري.

آلان مطلوب بشدة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بناء على رغبة المدرب الألماني توماس توخيل.

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وتأتي الصفقة تمهيداً للرحيل المتوقع لأدريان رابيو عن باريس متوجهاً إلى برشلونة.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أكدت استعداد نابولي لبيع آلان مقابل 80 مليون يورو.

وهو ما يمنح النادي الإيطالي أرباح كبيرة، حيث اشترى آلان في 2015 بـ11.5 مليون يورو فقط.

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(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وعلى الجانب الآخر يطمح المدرب كارلو أنشيلوتي في الحصول على خدمات نيكولو باريلا لاعب وسط كالياري.

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صاحب الـ21 عاماً يقدم مستوى مميز في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويعتبر هدفاً لأندية تشيلسي وإنتر.

صفقة انتقال باريلا قد تُكلف نابولي 45 مليون يورو، ليفتح أبواب آلان نحو تجربة جديدة مع باريس.