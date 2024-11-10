آلان سان ماكسيمين ينفجر .. هدف رائع واحتفال أروع لجناح الأهلي المعار مع فنربخشة

اللاعب معار حتى نهاية الموسم الجاري

سجل الفرنسي آلان سان ماكسيمين مهاجم فنربخشه التركي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي، هدفًا رائعًا في فوز فريقه برباعية نظيفة على سيفاس سبور في الجولة الـ12 من الدوري التركي.

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فنربخشه كان قد تعاقد مع ماكسيمين من الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ويعيش اللاعب أيامًا سعيدة في تركيا حتى وصفته المصادر الصحفية هناك بمعشوق الجمهور، مرجحة أن يعمل ناديه على ضمه نهائيًا خلال يناير القادم.

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ماكسيمين انطلق بالكرة من مسافة بعيدة عن المرمى عند الدقيقة الـ90 وختم جهده بلمسة أخيرة ممتازة ليُسجل الهدف الرابع لفنربخشة، ومن ثم احتفل بطريقة رائعة.

صاحب الـ27 عامًا لعب 10 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع 3، ويمتلك تمريرة حاسمة واحدة في مبارياته الـ3 في الدوري الأوروبي.

يُشار إلى أن الأهلي لم يُعوض ماكسيمين بأي جناح أجنبي آخر، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء من جمهوره وكذلك مدربه ماتياس يايسله.